Рекордний показник

Міжнародна допомога, яку отримує держава, розподіляється переважно через державні банки. Тому саме державні банки згенерували 65% прибутку сектору за 9 місяців повномасштабного вторгнення. Прибутки державних банків є основним джерелом додаткових надходжень до держбюджету.

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Важливо! Нарахований за дев’ять місяців податок на прибуток банківської системи перевищив річний показник 2021 року, який досі вважався найприбутковішим.

Кошти, які отримали банки, залишатимуться в системі через встановлену в період воєнного стану заборону для приватних банків на розподіл прибутків:

Тож цей прибуток залишається у банків для підвищення їхньої стійкості та підтримки подальшого активнішого кредитування. Лише стійкі банки здатні обслуговувати економіку і повертати вклади населенню, підтримувати відновлення країни,

— пояснюють в НБУ.

Додатковий податок на прибуток

Крім того, активізація роботи банків на внутрішньому борговому ринку (інвестування в ОВДП) дала змогу обійтися без "друку" грошей. Відтак, впродовж 2023 року Україна обходилась без емісійного фінансування бюджетного дефіциту.

Ураховуючи те, що природа цьогорічного прибутку банків — не стандартна, Національний банк підтримує законодавче запровадження додаткового податку на прибутки банків як тимчасовий крок в умовах війни,

— додають в НБУ.

Загалом платоспроможні банки за дев’ять місяців 2023 року отримали 109,9 мільярда гривень чистого прибутку порівняно з 7,4 мільярда гривень за аналогічний період минулого року. Головним чином на прибутковість сектору вплинуло зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів.