Рекордный показатель
Международная помощь, получаемая государством, распределяется преимущественно через государственные банки. Поэтому именно государственные банки сгенерировали 65% прибыли сектора за 9 месяцев полномасштабного вторжения. Доходы государственных банков являются основным источником дополнительных поступлений в госбюджет.
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Средства, полученные банками, будут оставаться в системе через установленный в период военного состояния запрет для частных банков на распределение доходов:
Поэтому эта прибыль остается у банков для повышения их устойчивости и поддержки дальнейшего более активного кредитования. Лишь устойчивые банки способны обслуживать экономику и возвращать вклады населению, поддерживать восстановление страны.
- объясняют в НБУ.
Дополнительный налог на прибыль
Кроме того, активизация работы банков на внутреннем долговом рынке (инвестирование в ОВГЗ) позволила обойтись без "печати" денег. Следовательно, в 2023 году Украина обходилась без эмиссионного финансирования бюджетного дефицита.
Учитывая то, что природа прибыли банков в этом году не стандартная, Национальный банк поддерживает законодательное введение дополнительного налога на доходы банков как временный шаг в условиях войны,
- добавляют в НБУ.
В целом, платежеспособные банки за девять месяцев 2023 года получили 109,9 миллиарда гривен чистой прибыли по сравнению с 7,4 миллиарда гривен за аналогичный период прошлого года. Главным образом, на прибыльность сектора повлиял рост процентных доходов, прежде всего от высоколиквидных активов.