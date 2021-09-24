Глобальный энергетический кризис: нефть подорожала до максимума с 2018 года

На фоне глобального энергетического кризиса стоимость нефти выросла до трехлетнего максимума. Цены на черное золото растут третью неделю подряд, однако эксперты считают, что это еще не предел.

Аналитическая компания Kayrros сообщила, что на прошлой неделе мировые запасы сырой нефти сократились почти на 21 миллион баррелей. В частности, объемы нефти в США близки к трехлетнему минимуму. Согласно Bloomberg, похожая ситуация наблюдается и в странах Европы.

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Цена на нефть взлетела до трехлетнего максимума

Цена нефти Brent утром, 24 сентября, взлетела до пикового уровня за 2,5 месяца – 77,7 доллара за баррель. Кроме того, стоимость этой марки черного золота приблизились к максимальному значению с октября 2018 года – 79,83 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала до 73,36 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с августа.

Рост цен на черное золото немного сдержал Китай, который впервые в истории открыто выставил на продажу стратегические запасы нефти. Компании PetroChina и Hengli Petrochemical приобрели 4,43 миллиона баррелей нефти. С другой стороны, тенденцию к росту стоимости сырья в последние недели поддерживали серьезные сбои по производству нефти на побережье Мексиканского залива в США после урагана Ида и других штормов.

Еще одна причина для роста спроса на нефть – подорожание природного газа. В ОПЕК считают, если цены на рынке газа будут оставаться на высоком уровне в течение долгого времени, то объемы потребления черного золота могут вырасти еще на 370 тысяч баррелей в день. Более того, цена на нефть может взлететь до 90 долларов за баррель, если зима окажется холоднее чем обычно, рассказали эксперты Goldman Sachs.