С начала 2021 года стоимость нефти выросла более чем на 60% . В частности, цена черного золота марки WTI взлетела до 7-летнего максимума. В Европе стоимость природного газа установила многолетний рекорд, а оптовые цены на спотовых рынках выросли втрое. В Китае фьючерсы на энергетический уголь тоже достигли исторического максимума. Bank of America выделил четыре возможных сценария развития событий до 2022 года.

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Скачок цен на энергоносители может привести к новому финансовому кризису

В Bank of America сравнили энергетический кризис 2021 года с ростом цен на рынке нефти 14 лет назад. Тогда нефть марки Brent с 50 долларов за баррель в начале 2007 года взлетели до 150 долларов за баррель к середине лета 2008 года. Однако с началом мирового финансового кризиса стоимость черного золота резко упала. Если на рынке нефти возникнет подобная ситуация, то крупные предприятия могут резко сократить объемы производства или вообще прекратить свою деятельность, что в конце концов приведет к рецессии.

Увеличение производства или поиск альтернатив

Рост цен может побудить или к увеличению объемов производства, или к поиску доступных альтернатив. Американские сланцевые компании уже сообщили о планах больше инвестировать в мощности на национальном рынке. С другой стороны, из-за роста стоимости природного газа и угля некоторые компании начинают использовать нефть. Это может добавить примерно 500 тысяч баррелей нефти в сутки до мирового спроса.

Bank of America назвал сценарии развития энергетического кризиса / Фото Pexels

Теплая зима – временное решение проблем

Мировые цены на энергоносители идут вверх с приближением зимы. В это время спрос на газ и уголь стремительно растет. Конкуренция между покупателями набирает обороты из-за ограниченного предложения. В частности, американские власти уже предупредила своих граждан, что им следует быть готовыми платить больше за отопление. Однако ситуация на рынке может измениться, если зима будет теплее, чем ожидают. В таком случае спрос будет очевидно падать, а проблема исчезнет на определенный период.

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