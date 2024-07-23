Акции компании, которая спровоцировала глобальный IT-сбой, выкупили на спаде: сколько это стоило

19 июля 2024 года мир всколыхнул масштабный IT-сбой, который ударил по различным компаниям, банкам, авиакомпаниям и тому подобное. Одним из главных виновников этой проблемы была компания CrowdStrike, которая после этого привлекла внимание одной из самых известных инвесторов в мире.

Напомним, что акции компании CrowdStrike 19 июля начали стремительно падать на фоне распространения новостей о глобальном IT-сбое. В тот же день ценные бумаги упали на 15%.

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Кэти Вуд скупили акции CrowdStrike во время спада

Несмотря на существенный спад на рынке на акции CrowdStrike обратила внимание инвестор и основательница компании Ark Invest Кэтрин Вуд. После масштабного IT-сбоя она приобрела ценные бумаги компании на почти 12 миллионов долларов.

Компания инвестора, которая управляет активами на миллиарды долларов, провела сделку по приобретению акций непосредственно в день сбоя. В инвестиционный портфель Ark Invest входит

На момент создания этого материала, акции CrowdStrike стоят чуть более 265 долларов за штуку. За последние 5 дней ценные бумаги компании подешевели на почти на 29%, а за месяц – на 31,76%, согласно данным MarketWatch. В годовом исчислении акции CrowdStrike выросли в цене на 74,84%.