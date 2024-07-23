Акції компанії, яка спровокувала глобальний IT-збій, викупили на спаді: скільки це коштувало

19 липня 2024 року світ сколихнув масштабний IT-збій, який вдарив по різних компаніях, банках, авіакомпаніях тощо. Одним із головних винуватців цієї проблеми була компанія CrowdStrike, яка після цього привернула увагу однієї із найвідоміших інвесторок у світі.

Нагадаємо, що акції компанії CrowdStrike 19 липня почали стрімко падати на тлі поширення новин про глобальний IT-збій. У той же день цінні папери впали на 15%.

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Кеті Вуд скупили акції CrowdStrike під час спаду

Попри суттєвий спад на ринку на акції CrowdStrike звернула увагу інвесторка та засновниця компанії Ark Invest Кетрін Вуд. Після масштабного IT-збою вона придбала цінні папери компанії на майже 12 мільйонів доларів.

Компанія інвесторки, яка управляє активами на мільярди доларів, провела угоду щодо придбання акцій безпосередньо у день збою. До інвестиційного портфеля Ark Invest входить

На момент створення цього матеріалу, акції CrowdStrike коштують трохи більш як 265 доларів за штуку. За останні 5 днів цінні папери компанії подешевшали на майже на 29%, а за місяць – на 31,76%, згідно з даними MarketWatch. У річному розрахунку акції CrowdStrike зросли в ціні на 74,84%.