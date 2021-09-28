Главные Мекки богачей: Wealth-X назвала страны, где живет больше всего миллиардеров
Источник:Wealth-X
Аналитическая компания Wealth-X, которая специализируется на анализе данных о самых богатых людей мира, обнародовала новый рейтинг стран, где проживает больше всего миллиардеров. О главных Мекки богачей – читайте дальше.
Согласно новым данным, количество миллиардеров в мире в 2020 году выросло на 13,4% до 3,204 человек. Самый динамичный рост был зафиксирован в странах Северной Америки и Азии – 17,5% и 16,5% соответственно.
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Компания Wealth-X назвала главные Мекки миллиардеров
6 из 15 стран находятся в Европе, 4 – в Азии, по второму Северной Америке и на Ближнем Востоке, 1 – в Латинской Америке. Тройка лидеров выглядит следующим образом:
- США – 927 миллиардеров;
- Китай – 410 миллиардеров;
- Германия – 174 миллиардеры;
Как выглядит ситуация в других странах:
- Великобритания – 119 миллиардеров;
- Гонконг – 111 миллиардеров,
- Швейцария – 107 миллиардеров,
- Индия – 104 миллиардеры;
- Саудовская Аравия и Франция – по 64 миллиардера;
- Италия – 60 миллиардеров;
- Бразилия и Канада – по 53 миллиардеры;
- Объединенные Арабские Эмираты и Сингапур – по 50 миллиардеров.
В Швейцарии и Китае зафиксировали самый быстрый прирост капиталов, тогда как в ОАЭ и Бразилии наблюдалась прямо противоположная тенденция. Отчасти это было связано с
различным влиянием пандемии коронавируса на экономику, курсы валют, рынки активов этих стран. В Великобритании, Гонконге, Сингапуре и Индии число миллиардеров выросло вдвое, однако это почти не повлияло на размер совокупных капиталов в этих странах. В Швейцарии и Франции ситуация выглядит по-другому: прирост капиталов опередил рост числа миллиардеров.