На этот план в Дубае выделили 8,7 триллиона долларов США. Эти средства будут направлены на стимулирование торгов, инвестиций и превращение города в глобальный финансовый центр.

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Дубай стремится стать мощным финансовым центром

Соответствующее заявление также сделал шейх Мухаммед бин Рашид аль-Мактум, параллельно правитель Дубая. По его словам, город войдет в четверку крупнейших финансовых центров на глобальном уровне.

Шейх добавил, что этот процесс будет связан с увеличением прямых иностранных инвестиций до более чем 650 миллиардов дирхамов или 177 миллиардов долларов в США. Он ожидает, что этот план удастся реализовать в течение следующих десяти лет.

К теме! В мире также фиксируют существенные изменения в рейтинге мощнейших финансовых центров в мире. В частности, в этом списке появляется все больше городов из Азии и Ближнего Востока.

Мухаммед бин Рашид аль-Мактум тоже рассказал о некоторых из 100 будущих трансформационных проектов, являющиеся частью масштабного плана. Среди главных целей:

Увеличение объемов внешней торговли до 7,1 триллиона долларов до 2033 года от 3,9 триллиона долларов США;

долларов до 2033 года от США; Удвоение сумм прямых иностранных инвестиций. Ожидается, что в результате эта сумма составит 16,6 миллиарда долларов в год;

долларов в год; Планируют повысить уровень государственных расходов до 195 миллиардов долларов на следующие 10 лет. За прошедшее десятилетие эта сумма составляла 142 миллиарда долларов.

В Дубае также преследуют цель усилить инвестиции частного сектора. За последние 10 лет эта сумма оценивалась в 220 миллиардов долларов. Новая цель – 360 миллиардов долларов. Шейх не обошел вниманием и цифровые технологии, поэтому они планируют потратить на соответствующие проекты. 36 миллиардов долларов на ежегодной основе.

Добавим, что именно Дубай – это город, который стал убежищем для многих россиян и их бизнесов после начала полномасштабной войны России против Украины. В частности, многие трейдеры из Швейцарии переехали именно в столицу ОАЭ.