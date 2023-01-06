На цей план у Дубаї виділили 8,7 трильйона доларів США. Ці кошти спрямують на стимулювання торгів, інвестицій та перетворення міста на глобальний фінансовий центр.

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Дубай прагне стати потужним фінансовим центром

Відповідну заяву також зробив шейх Мухаммед бін Рашид аль-Мактум, який паралельно є правителем Дубая. За його словами, місто увійде до четвірки найбільших фінансових центрів на глобальному рівні.

Шейх додав, що цей процес буде пов'язаний зі збільшенням прямих іноземних інвестицій до понад 650 мільярдів дирхамів або 177 мільярдів доларів США. Він очікує, що цей план вдасться реалізувати протягом наступних 10 років.

До теми! У світі також фіксують істотні зміни у рейтингу найпотужніших фінансових центрів світі. Зокрема, у цьому списку з'являється все більше міст з Азії та Близького Сходу.

Мухаммед бін Рашид аль-Мактум теж розповів про деякі зі 100 майбутніх трансформаційних проєктів, які є частиною масштабного плану. Серед головних цілей:

Збільшення обсягів зовнішньої торгівлі до 7,1 трильйона доларів до 2033 року від 3,9 трильйона доларів США;

доларів до 2033 року від США; Подвоєння сум прямих іноземних інвестицій. Очікують, що у результаті ця сума складе 16,6 мільярда доларів на рік;

доларів на рік; Планують підвищити рівень державних витрат до 195 мільярдів доларів на наступні 10 років. Протягом минулого десятиліття ця сума складала 142 мільярди доларів.

У Дубаї також мають на меті посилити інвестиції приватного сектору. За останні 10 років цю суму оцінювали у 220 мільярдів доларів. Нова ціль – 360 мільярдів доларів. Шейх не оминув увагою й цифрові технології, тому вони планують витратити на відповідні проєкти 36 мільярдів доларів на щорічній основі.

Додамо, що саме Дубай – це місто, яке стало прихистком для багатьох росіян та їхніх бізнесів після початку повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, чимало трейдерів зі Швейцарії переїхали саме в столицю ОАЕ.