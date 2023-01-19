Германия идет в будущее без России: все благодаря независимости в критически важной сфере

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о начале нового этапа для страны в сфере энергетики. Очевидно, что этот процесс началась после полномасштабного нападения России на Украину. Больше об изменениях и планах – читайте дальше.

По словам главы Минфина Германии, страна больше не зависит от российских энергоносителей и полностью изменила свою энергетическую инфраструктуру после 24 февраля 2022 года.

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Энергетическая независимость Германии от России

Кристиан Линднер также добавил, что стране все еще необходимо покупать энергоносители для обеспечения своей жизнедеятельности, но теперь Германия больше полагается на мировые рынки.

Хотя до начала полномасштабного вторжения России в Украину именно Германия являлась одним из основных импортеров всех видов российского сырья. Например, немецкий правительство приводило следующие данные:

Раньше на Россию приходилось 55% снабжение газа в Германию;

снабжение газа в Германию; Страна Европы тоже покупала 50% угля у агрессора и 35% нефти.

Напомним, что в 2022 году Россия попыталась использовать шантаж, перекрыв газовые краны в Европу, чтобы нажать мир. Поэтому в регионе существовали опасения относительно отключения электроэнергии зимой.

Однако министр подчеркнул, что Германия смогла найти варианты не допустить такого развития событий. Среди них, как диверсификация рынков импорта, так и использование альтернативных источников энергии. Немецкие власти приняли решение о:

открытие угольных электростанций;

Отложение плана по закрытию трех атомных электростанций;

Кроме того, в стране настаивают на том, чтобы увеличить мощности для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.

Мощные изменения и новые планы

Германия еще в марте 2022 начала искать новых экспортеров газа. В результате страна заключила долгосрочное соглашение о сотрудничество в секторе энергетики с Катаром

Выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме Линднер подчеркнул, что Германия построила новый терминал для сжиженного газа примерно за 8 месяцев. По его словам, это рекордная скорость. Чиновник также анонсировал увеличение инвестиций в инфраструктуру. Напомним, что в этом году мероприятие в Давосе пройдет без русских и китайских миллиардеров.

Дальше – больше! Глава Минфина Германии подчеркнул, что это лишь один из примеров масштабных изменений в политике страны. Мол, после эпохи под руководством бывшего канцлера Ангелы Меркель в Германии осознали важность повышения собственной конкурентоспособности. Страна Европы готова отказаться от фокусировки на достижение прошлого и сосредоточиться на развитии сильных сторон будущего.