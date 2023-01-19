За словами очільника Мінфіну Німеччини, країна більше не залежить від російських енергоносіїв та повністю змінила свою енергетичну інфраструктуру після 24 лютого 2022 року.

Зверніть увагу Рік потужних викликів для фінансових ринків: як підготуватися до реалій майбутнього

Енергетична незалежність Німеччини від Росії

Крістіан Лінднер також додав, що країні все ще необхідно купувати енергоносії задля гарантування своєї життєдіяльності, але тепер Німеччина більше покладається на світові ринки.

Хоча до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме Німеччина була одним з основних імпортерів усіх видів російської сировини. Для прикладу, німецький уряд наводив такі дані:

Раніше на Росію припадало 55% постачання газу до Німеччини;

постачання газу до Німеччини; Країна Європи також купувала 50% вугілля в агресора та 35% нафти.

Нагадаємо, що у 2022 році Росія спробувала використати шантаж, перекривши газові крани до Європи, щоб натиснути на світ. Через це у регіоні існували побоювання щодо відключення електроенергії взимку.

Проте міністр наголосив, що Німеччина зуміла знайти варіанти не допустити такого розвитку подій. Серед них як диверсифікація ринків імпорту, так і використання альтернативних джерел енергії. Німецька влада ухвалила рішення про:

Відкриття вугільних електростанцій;

Відкладення плану щодо закриття трьох атомних електростанцій;

Крім того, у країні наполягають на тому, щоб збільшити потужності для зберігання природного газу, імпортованого з інших країн, таких як Норвегія і США.

До теми! Німеччина ще у березні 2022 року почала шукати нових експортерів газу. У результаті країна уклала довгострокову угоду про співпрацю в секторі енергетики з Катаром.

Потужні зміни та нові плани

Під час виступу у Давосі на Всесвітньому економічному форумі Лінднер наголосив, що Німеччина побудувала новий термінал для скрапленого газу приблизно за 8 місяців. За його словами, це рекордна швидкість. Чиновник також анонсував збільшення інвестицій в інфраструктуру. Нагадаємо, що цьогоріч захід у Давосі пройде без російських та китайських мільярдерів.

Далі – більше! Очільник Мінфіну Німеччини підкреслив, що це лише один із прикладів масштабних змін у політиці країни. Мовляв, після епохи під керівництвом колишньої канцлерки Ангели Меркель у Німеччині усвідомили важливість підвищення власної конкурентоспроможності. Країна Європи готова відмовитися від фокусування на досягнення минулого та зосередитися на розвитку сильних сторін майбутнього.