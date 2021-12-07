По мнению главы Saudi Aramco, предположение, что мир может перейти на чистую энергию "в мгновение ока" было "глубоко ошибочным". В мае Международное энергетическое агентство предупредило, что инвестиции в новые нефтегазовые проекты необходимо прекратить немедленно, чтобы мир достиг чистых нулевых выбросов к 2050 году и ушел от худших последствий изменений климата.

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Гендиректор Saudi Aramco сделал важное заявление о роли нефти

Во время своего выступления на Всемирном нефтяном конгрессе (World Petroleum Congress) в Хьюстоне, штат Техас, он заявил, что слишком быстрый переход на более экологические виды топлива может иметь ряд негативных последствий. В частности, речь идет о:

неконтролируемую инфляцию,

социальные беспорядки.

Я понимаю, что публичное признание того, что нефть и газ будут играть важную роль во время перехода и за его пределами, для некоторых будет затруднительно. Однако признать эту реальность будет гораздо проще, чем бороться с энергетической опасностью, безумной инфляцией и социальными беспорядками, поскольку цены станут невыносимо высокими, а чистые нулевые обязательства стран начнут разрушаться,

– продолжил Амин Нассер.

Гендиректор Saudi Aramco сделал важное заявление о роли нефти / Фото Getty Images

Позицию Амина Нассера разделяют и другие энергетические лидеры, присутствовавшие на конференции, включая руководителей компаний Exxon и Chevron . Они утверждают, что спрос на нефть и газ в ближайшие годы будет оставаться на высоком уровне, несмотря на усилия, направленные на переход к чистой энергии. В то же время, заявление главы Saudi Aramco прозвучало на фоне усиления давления на нефтегазовый сектор. Главные цели:

ограничение разведки и производства ископаемого топлива,

переход к развитию возобновляемой энергетики, ведь государства все активнее начинают бороться с изменением климата.