На думку очільника Saudi Aramco, припущення, що світ може перейти на чисту енергію "вмить" було "глибоко хибним". У травні Міжнародне енергетичне агентство попередило, що інвестиції в нові нафтогазові проєкти необхідно припинити негайно, щоб світ досягнув чистих нульових викидів до 2050 року та уникнув найгірших наслідків змін клімату.

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Гендиректор Saudi Aramco зробив важливу заяву про роль нафти

Під час свого виступу на Всесвітньому нафтовому конгресі (World Petroleum Congress) в Х'юстоні, штат Техас, він заявив, що надто швидкий перехід на екологічніші види палива може мати низку негативних наслідків. Зокрема, йдеться про:

неконтрольовану інфляцію,

соціальні заворушення.

Я розумію, що публічне визнання того, що нафта й газ відіграватимуть важливу роль під час переходу та за його межами, для деяких буде важко. Проте визнати цю реальність буде набагато простіше, ніж боротися з енергетичною небезпекою, шаленою інфляцією та соціальними заворушеннями, оскільки ціни стануть нестерпно високими, а чисті нульові зобов’язання країн почнуть руйнуватися,

– продовжив Амін Нассер.

Гендиректор Saudi Aramco зробив важливу заяву про роль нафти / Фото Getty Images

Позицію Аміна Нассера розділяють й інші енергетичні лідери, які були присутні на конференції, включаючи керівників компаній Exxon та Chevron. Вони стверджують, що попит на нафту й газ у найближчі роки буде залишатися на високому рівні попри зусилля спрямовані на перехід до чистої енергії. Водночас заява очільника Saudi Aramco прозвучала на фоні посилення тиску на нафтогазовий сектор. Головні цілі:

обмеження розвідки та виробництва викопного палива,

перехід до розвитку відновлюваної енергетики, адже держави все активніше починають боротися зі зміною клімату.

Попит на викопні корисні копалини у 2021 році на глобальному рівні стрімко збільшився, оскільки світові економіки відновлюються після кризу, яку спровокувала пандемія коронавірусу. Прогнозують, що глобальні викиди вуглецю від спалювання викопного палива цього року зростуть до 36,4 мільярда тонн у порівнянні з минулим роком. Цей показник зріс на 4,9%.