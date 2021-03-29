В начале марта большинство европейских индексов закончили торги в плюсе. А немецкий индекс DAX вообще достиг своего исторического максимума. По мнению специалистов, положительно повлияла на индексы новость о выделении конгрессом США почти двух триллионов долларов для поддержки экономики.

Индексы сохранять положительную динамику и в дальнейшем. Именно поэтому Forex Club подготовил для своих клиентов инвестиционную идею "DAX. Германия на пути к восстановлению".

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В чем суть инвестиционной идеи

По мере того как пандемия отступает, ситуация в мировой экономике постепенно налаживается. Экономика Германии является одним из драйверов роста всей экономики Европейского союза. В связи с этим Алексей Задорожний, трейдер-аналитик Киевского филиала МАБТ, ожидает, что по мере восстановления ситуации, именно экономика Германии выигрывает от победы над коронавирусом.

Положительный эффект от массовой вакцинации населения позволяет ожидать, что в ближайшее время начнется выход из локдауна и снятия ограничений. Это даст импульс отложенному спросу и восстановлению экономики страны в целом.

Перспективы индекса DAX

Почему индекс будет расти

Во-первых, положительное влияние на динамику котировок индекса предоставит восстановления экономики Германии , связано со снятием ограничений.

, связано со снятием ограничений. Во-вторых, последние позитивные отчеты горнодобывающих компаний и компаний энергетического сектора свидетельствуют о том, что экономика страны находится накануне нового сырьевого "суперцикла" . В частности, Федерация стали Германии сообщает, что производство стали выросло на 10,7% по сравнению с предыдущим годом.

. В частности, Федерация стали Германии сообщает, что производство стали выросло на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. В-третьих, индекс экономических настроений Германии (ZEW), который определяет настроения институциональных инвесторов, в феврале фактически превысил ожидания на 19,5%. Это свидетельствует о позитивном настрое крупных участников рынка. Индекс DAX может вырасти до 16 тысяч пунктов.

Как воспользоваться инвестиционной идеей

Инвестиционная идея содержит детальное описание ключевых моментов, в частности:

сроки актуальности идеи;

рекомендации по направлению сделки;

целевой уровень;

расчет прибыли и рисков для различных сценариев инвестирования.

Чтобы получить описание идеи, вам нужно открыть и пополнить счет в торговой платформе Libertex от Forex Club на сумму от 500 долларов. А также необходимо подписаться на эту инвестиционную идею, например, с помощью вашего персонального менеджера.

После этого вы получите описание инвестиционной идеи. Все что вам останется сделать – выбрать необходимый финансовый инструмент, определиться с суммой и уровнем риска, и открыть сделку.

Какой сценарий выбрать

Инвестиционная идея рассчитана исходя из трех сценариев инвестирования, объясняет Алексей Задорожний. Это консервативный, умеренный и агрессивный.

При вложении, например, 500 долларов, в рамках консервативного сценария можно заработать 117 долларов.

В рамках умеренного – 134 доллара.

А при агрессивном – 268 долларов.

Стоит отметить, что при росте прибыли растут и ваши риски. Поэтому выбор сценария зависит исключительно от того, какую прибыль вы хотите получить и какие риски для вас приемлемыми,

– говорит трейдер.

Поэтому, в условиях восстановления экономики, одним из самых выгодных вариантов для инвестиций являются фондовые индексы. А тщательный анализ рынка и правильно подобранный сценарий для инвестиций, поможет приумножить свои сбережения в кратчайшие сроки.

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