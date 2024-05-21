Германия теряет инвестиции из-за худшего кризиса за 10 лет в важном секторе

Международные инвесторы не заинтересованы в немецкой недвижимости, поскольку сектор переживает сложный период. Эксперты зафиксировали серьезные изменения по итогам первого квартала 2024 года.

Сообщают, что сейчас сектор недвижимости в Германии переживает худший кризис за 10 лет. Главный экономист голландского банка ING в Германии заявил, что "это уже не та блестящая новинка, которую хотят инвесторы".

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Как изменилась ситуация с иностранными инвестициями

Согласно данным BNP Paribas Real Estate, по итогам первого квартала на иностранных инвесторов пришлось 35% покупок коммерческой недвижимости в Германии. Это самый низкий показатель с 2013 года. При этом это произошло на фоне падения объемов продаж на 70% по сравнению с уровнем, который фиксировали до пандемии коронавируса в 2020 – 2021 годах.

Ранее иностранцы заключали половину сделок с коммерческой недвижимостью, которая составляет большую часть этого сектора в Германии и затмевает продажи жилья.

Кроме того, с января по март 2024 стоимость коммерческой недвижимости в Германии упала еще на 9,6% по сравнению с годом ранее. В прошлом году этот индикатор упал на 10,2%. Это данные от банковской ассоциации VDP, которая ожидает еще больший спад в будущем. Напомним, что осенью 2023 года глава Deutsche Bank заявил, что Германия может стать "больным лицом Европы", если в стране не начнет решать структурные проблемы.