Німеччина втрачає інвестиції через найгіршу кризу за 10 років у важливому секторі

Міжнародні інвестори не зацікавлені у німецькій нерухомості, оскільки сектор переживає складний період. Експерти зафіксували серйозні зміни за підсумками першого кварталу 2024 року.

Повідомляють, що наразі сектор нерухомості у Німеччини переживає найгіршу кризу за 10 років. Головний економіст голландського банку ING в Німеччині заявив, що "це вже не та блискуча новинка, яку хочуть інвестори".

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Як змінилася ситуація з іноземними інвестиціями

Згідно з даними BNP Paribas Real Estate, за підсумками першого кварталу на іноземних інвесторів припало 35% покупок комерційної нерухомості у Німеччині. Це найнижчий показник з 2013 року. При цьому це сталося на фоні падіння обсягів продажів на 70% порівняно з рівнем, який фіксували до пандемії коронавірусу у 2020 – 2021 роках.

Раніше іноземці укладали половину угод з комерційною нерухомістю, яка становить більшу частину цього сектору у Німеччині й затьмарює продажі житла.

Крім того, з січня по березень 2024 року вартість комерційної нерухомості у Німеччині впала ще на 9,6% порівняно з роком раніше. Торік цей індикатор впав на 10,2%. Це дані від банківської асоціації VDP, яка очікує на ще більший спад у майбутньому. Нагадаємо, що восени 2023 року глава Deutsche Bank заявив, що Німеччина може стати "хворою особою Європи", якщо у країні не почне розв'язувати структурні проблеми.