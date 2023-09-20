В первом квартале 2023 года в Германии зафиксировали техническую рецессию, поскольку ВВП страны остановился на уровне -0,3%.

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Глава Deutsche Bank о перспективах Германии

Немецкий банкир и генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Шивинг считает, что Германия еще не стала "больным лицом Европы", но это может измениться, если они немедленно не займутся решением структурных проблем. Соответствующее заявление он сделал во время саммита Handelsblatt Banken 2023 года.

Есть структурные недостатки, которые сдерживают нашу экономику и не позволяют ей развивать свой потенциал,

– добавил банк

Глава одного из самых мощных банков Европы добавил, что в текущих реалиях очень многое зависит именно от кредиторов, роль которых меняется в современной макроэкономике. Мол, они как риск-менеджеры и консультанты как никогда нужны. Кристиан Шивинг подчеркнул, что это большая ответственность для банков, но отличная возможность "создать новое доверие".

Любопытно! Германия продолжает покупать российскую нефть. Для этого европейская страна сотрудничает с Индией.

Шивинг также назвал проблемы, негативно влияющие на Германию, в частности, создавая имидж "больного лица Европы":

Высокие затраты на электроэнергию. Усложняет ситуацию здесь фактор непредсказуемости;

затраты на электроэнергию. Усложняет ситуацию здесь фактор непредсказуемости; Устаревшие железнодорожные сети;

Отставание в области цифровизации;

Бюрократия и длительные процедуры согласования.

Стратег из Goldman Sachs также указал на факторы, формирующие затруднительное положение для экономики Германии. В частности, речь идет о проблемах в производственном секторе, росте цен на энергоносители, проблемном восстановлении Китая. По мнению эксперта, это может привести к рецессии в Германии.