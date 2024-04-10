Гендиректор OpenAI стал миллиардером: бум вокруг искусственного интеллекта ни к чему

Глава компании OpenAI Сэм Альтман вошел в рейтинг миллиардеров. Forbes впервые добавил бизнесмена в клуб богачей.

Интересно, что основой финансового успеха Сэма Альтмана стала не компания OpenAI. Вместо этого он сумел достичь статуса миллиардера благодаря инвестициям.

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Глава OpenAI стал миллиардером

Добавляют, что Альтман, который в прошлом был партнером и президентом Y Combinator, годами инвестировал в ряд фондов. Об этом в Forbes узнали благодаря анализу более десятка регуляторных документов и общению с людьми, которые знакомы с инвестициями генерального директора OpenAI.

В результате состояние Сэма Альтмана оценили в 1 миллиард долларов.

Что известно об инвестициях Сэма Альтмана: