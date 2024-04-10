Цікаво, що основою фінансового успіху Сема Альтмана стала не компанія OpenAI. Натомість він зумів досягнути статусу мільярдера завдяки інвестиціям.
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Очільник OpenAI став мільярдером
Додають, що Альтман, який у минулому був партнером і президентом Y Combinator, роками інвестував у низку фондів. Про це у Forbes дізналися завдяки аналізу понад десятка регуляторних документів та спілкуванню з людьми, які знайомі з інвестиціями генерального директора OpenAI.
Що відомо про інвестиції Сема Альтмана:
- Бізнесмен інвестував у ядерну енергетичну компанію Helion;
- Також він підтримав стартап Retro Biosciences, який працює над технологією, що може продовжити життя людини на 10 років;
- Крім того, Альтман додав до свого портфеля акції соцмережі Reddit, яка лише у 2024 році стала публічною, провівши IPO.