Цікаво, що основою фінансового успіху Сема Альтмана стала не компанія OpenAI. Натомість він зумів досягнути статусу мільярдера завдяки інвестиціям.

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Очільник OpenAI став мільярдером

Додають, що Альтман, який у минулому був партнером і президентом Y Combinator, роками інвестував у низку фондів. Про це у Forbes дізналися завдяки аналізу понад десятка регуляторних документів та спілкуванню з людьми, які знайомі з інвестиціями генерального директора OpenAI.

До теми! У результаті статки Сема Альтмана оцінили в 1 мільярд доларів.

Що відомо про інвестиції Сема Альтмана: