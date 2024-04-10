Интересно, что основой финансового успеха Сэма Альтмана стала не компания OpenAI. Вместо этого он сумел достичь статуса миллиардера благодаря инвестициям.
Стоит внимания Инвестиции в современном мире: главные плюсы и минусы, о которых стоит знать всем
Глава OpenAI стал миллиардером
Добавляют, что Альтман, который в прошлом был партнером и президентом Y Combinator, годами инвестировал в ряд фондов. Об этом в Forbes узнали благодаря анализу более десятка регуляторных документов и общению с людьми, которые знакомы с инвестициями генерального директора OpenAI.
Что известно об инвестициях Сэма Альтмана:
- Бизнесмен инвестировал в ядерную энергетическую компанию Helion;
- Также он поддержал стартап Retro Biosciences, который работает над технологией, что может продлить жизнь человека на 10 лет;
- Кроме того, Альтман добавил в свой портфель акции соцсети Reddit, которая только в 2024 году стала публичной, проведя IPO.