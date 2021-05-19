Где живут миллиардерши

США

Самой богатой женщиной США является Элис Уолтон, наследница известной империи розничной торговли Walmart. Ее состояние достигает 61,8 миллиарда долларов. Ее догоняет Джулия Кох, чистый капитал которой составляет 46,4 миллиарда долларов.

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Германия

В европейской стране 29 женщин-миллиардеров. Их совокупный капитал составляет 102,5 миллиарда долларов. Интересно, что семь из этого списка – представительницы отрасли здравоохранения в Германии.

Китай

Китай занимает третье место с 26 женщинами-миллиардершами. Совокупный капитал этих женщин достигает 165,7 миллиарда долларов. Самой богатой является 39-летняя Ян Хуйян, которая накопила свой капитал размером 29,6 миллиарда долларов в области недвижимости .

Италия

Фармацевтическая магнатка Массимилиано Ландини Алеотти является самой богатой женщиной в Италии с чистым капиталом 9,1 миллиарда долларов. Всего в Италии 13 миллиардеров женщин.

Гонконг

Гонконг закрывает пятерку стран с наибольшим количеством богатых женщин: таких в особом административном районе Китая – десять. Лидирует технологический новатор Чжоу Куньфей, чистый капитал которой составляет 15,4 миллиарда долларов.

Франция

Франция занимает восьмое место, поскольку там проживает пять женщин с миллиардными состояниями.

Самая богатая женщина мира в 2021 году / Фото vov.vn

Самой богатой женщиной Франции и всего мира является Франсуаза Беттенкур Мейерс. Как внучка основателя L'Oreal , она имеет 84,4 миллиарда долларов, по данным Forbes .

Какие страны еще попали в рейтинг, смотрите в таблице: