Де живуть мільярдерки

США

Найбагатшою жінкою США є Еліс Уолтон, спадкоємиця відомої імперії роздрібної торгівлі Walmart. Її статки сягають 61,8 мільярда доларів. Її наздоганяє Джулія Кох, чистий капітал якої становить 46,4 мільярда доларів.

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Німеччина

У європейській країні 29 жінок-мільярдерок. Їх сукупний капітал становить 102,5 мільярда доларів. Цікаво, що семеро з цього списку – представниці галузі охорони здоров’я у Німеччині.

Китай

Китай посідає третє місце з 26 жінками-мільярдерками. Сукупний капітал цих жінок сягає 165,7 мільярда доларів. Найбагатшою є 39-річна Ян Хуйян, яка накопичила свій капітал розміром 29,6 мільярда доларів у галузі нерухомості.

Італія

Фармацевтична магнатка Массіміліана Ландіні Алеотті є найбагатшою жінкою в Італії з чистим капіталом 9,1 мільярда доларів. Загалом в Італії 13 мільярдерок.

Гонконг

Гонконг закриває п'ятірку країн з найбільшою кількістю багатих жінок: таких в особливому адміністративному районі Китаю – десять. Лідирує за статками технологічна новаторка Чжоу Куньфей, чистий капітал якої становить 15,4 мільярда доларів.

Франція

Франція займає восьме місце, оскільки там проживає п’ять жінок з мільярдними статками.

Найбагатша жінка світу у 2021 році / Фото vov.vn

Найбагатшою жінкою Франції та всього світу є Франсуаза Беттенкур Мейєрс. Як внучка засновника L’Oreal, вона має 84,4 мільярда доларів, за даними Forbes.

Які країни ще потрапили до рейтингу, дивіть у таблиці:

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