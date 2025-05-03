Запасы нефти и газа в Украине: где больше всего месторождений природных ресурсов

Украина богата полезными ископаемыми. К тому же природные ресурсы – это важный элемент, который можно использовать для развития экономики и страны. В частности, речь идет о нефти и газе.

Где в Украине есть нефть и газ

Полезные ископаемые Украины оценивают почти в 15 триллионов долларов, по данным Forbes, пишет 24 Канал. В частности, в недрах Украины обнаружили запасы нефти и газа. Нефтяная промышленность в Украине связана с газовой.

Обратите внимание Есть несколько сценариев: какие факторы будут больше всего влиять на рынок нефти

В Украине выделяют три региона с запасами нефти и газа. Особое значение имеет Восточный регион, где сосредоточено больше всего запасов и нефти, и газа. Этот регион охватывает территории Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Донецкой областей. В Восточном регионе сосредоточено примерно 85% запасов газа и ориентировочно 61% запасов нефти.

Запасы нефти и газа в Украине / Скриншот с Экономической правды

К теме! Запасы природного газа в Украине могут составлять примерно 1,3 триллиона кубометров. Наибольшие залежи газа приходятся на Харьковскую и Полтавскую области и являются частью Днепровско-Донецкой впадины, по данным Finance.ua. Добавим, что в Днепровско-Донецкой области обнаружили более 200 разведанных месторождений нефти и газа.

Два других нефтегазовых региона охватывают такие области Украины:

Западный регион включает территории Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской областей. Здесь насчитывается более 90 разведанных месторождений нефти и газа.

регион включает территории Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской областей. Здесь насчитывается более 90 разведанных месторождений нефти и газа. Южный регион охватывает территории Одесской, Запорожской областей, шельфы Черного моря, Азовского моря, Крыма. В регионе есть примерно 30 разведанных месторождений нефти и газа.

Интересно! При этом Украина не сможет сравниться по запасам нефти и газа с мировыми лидерами. Напомним, что самые большие запасы нефти в мире обнаружили в Венесуэле. Речь идет о более 300 миллиардов баррелей нефти. Тогда как самые большие запасы природного газа зафиксировали в России, а это примерно 38 триллионов кубических метров, по данным OilPrice.