Как хранить деньги: от покупки валюты до ОВГЗ

Сбережение средств – это не только о покупке валюты и хранении ее "под подушкой", хотя в разных случаях это также является одним из способов. Однако кроме покупки валюты наличными стоит рассмотреть и другие инструменты.

Где выгодно держать деньги: покупка валюты, гривневые вклады или ОВГЗ

Еще раньше директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии Фактам ICTV, передает 24 Канал, заявил, что в соответствии с ситуацией нужно выбирать тот или иной способ для хранения средств.

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Первый случай

В определенный момент у человека возникала ситуация, когда появился избыток средств (премия или повышение зарплаты). И через инфляционные процессы, рост курсов, военные, энергетические, экономические и т.д. факторы, геополитические факторы гражданин или гражданка думают над тем, чтобы полученный излишек не потерял своей стоимости.

У него есть выбор: либо купить на свободные средства валюту и таким образом уберечь их от обесценивания, или же положить на депозит, чтобы по крайней мере проиндексировать их таким образом.

Еще одним инструментом, который должен был бы повлиять на потенциальных покупателей валюты, – повышение учетной ставки в декабре, январе и марте.

Такие меры в определенной степени выровняли шансы между депозитами и безоговорочным вложением средств в валюту. То есть гривневые вклады стали конкурировать с приобретением валюты.

Обратите внимание! Не держите все сбережения дома в наличности. Есть риски ограбления или чисто физического уничтожения сбережений в результате пожара, затопления или других военных рисков.

Второй случай

Граждане-бизнесмены занимаются деятельностью, связанной с экспортно-импортными отношениями. И здесь способы сбережения будут другими.

Замечу, что курсы валют не являются статичными, а потому говорить о том, какая валюта является более стабильной, доллар или евро, или о понятии выгодной валюты, можно лишь несколько условно. Ведь приобретя, например, доллары или евро и держа их "под мышкой", человек все равно номинально будет терять,

– говорит Замотаев.

Таким образом, для таких лиц с достаточным уровнем дохода лучше диверсифицировать риски, вкладывая средства не только в валюту, но и размещая их на гривневых вкладах или покупая ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа).

Кроме того, есть еще один инструмент – покупка драгоценных металлов.