Як зберігати гроші: від купівлі валюти до ОВДП

Заощадження коштів – це не лише про купівлю валюти й зберігання її "під подушкою", хоча у різних випадках це також є одним із способів. Однак крім купівлі валюти у готівці варто розглянути й інші інструменти.

Де вигідно тримати гроші: купівля валюти, гривневі вклади чи ОВДП

Ще раніше директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі Фактам ICTV, передає 24 Канал, заявив, що відповідно до ситуації потрібно обирати той чи інший спосіб для зберігання коштів.

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Перший випадок

У певний момент у людини виникала ситуація, коли з'явився надлишок коштів (премія або підвищення зарплати). Й через інфляційні процеси, ріст курсів, воєнні, енергетичні, економічні тощо чинники, геополітичні чинники громадянин чи громадянка думають над тим, аби отриманий надлишок не втратив своєї вартості.

У нього є вибір: або купити на вільні кошти валюту і таким чином вберегти їх від знецінення, або ж покласти на депозит, щоб принаймні проіндексувати їх у такий спосіб.

Ще одним інструментом, який мав би вплинути на потенційних покупців валюти, – підвищення облікової ставки у грудні, січні та березні.

Такі заходи певною мірою вирівняли шанси між депозитами та беззастережним вкладенням коштів у валюту. Тобто гривневі вклади стали конкурувати з придбанням валюти.

Зверніть увагу! Не тримайте всі заощадження вдома у готівці. Є ризики пограбування чи суто фізичного знищення заощаджень внаслідок пожежі, затоплення чи інших воєнних ризиків.

Другий випадок

Громадяни-бізнесмени займаються діяльність, що пов'язана з експортно-імпортними відносинами. І тут способи заощадження будуть іншими.

Зауважу, що курси валют не є статичними, а тому говорити про те, яка валюта є більш стабільною, долар чи євро, або про поняття вигідної валюти, можна лише дещо умовно. Адже придбавши, наприклад, долари чи євро й тримаючи їх "під пахвою", людина все одно номінально втрачатиме,

– каже Замотаєв.

Таким чином, для таких осіб з достатнім рівнем доходу краще диверсифікувати ризики, вкладаючи кошти не лише у валюту, а й розміщуючи їх на гривневих вкладах чи купуючи ОВДП (облігації внутрішньої державної позики).

Крім того, є ще один інструмент – купівля дорогоцінних металів.