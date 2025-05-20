Какая страна занимает первое место по запасам природного газа

Мировым лидером по запасам газа называют Россию. Резервы природного газа в стране оценивают в 38 триллионов кубометров. В России сосредоточены 19% запасов природного газа в мире, пишет 24 Канал со ссылкой на OilPrice.



Самым богатым регионом на природный газ является Сибирь, где сосредоточено большинство месторождений. При этом главным игроком в секторе является государственная компания "Газпром", которая сейчас управляет и эксплуатирует 70% запасов газа в России.

В тройку лидеров входят страны с Ближнего Востока. Второе место в рейтинге занимает Иран, который имеет запасы газа в размере 32 триллионов кубометров. Это 16% мировых резервов газа. Тогда как на третьем месте оказался Катар.

В Катаре сосредоточены 12% мировых резервов природного газа. Запасы газа в стране оценили в 24,7 триллиона кубометров. Большинство запасов газа расположены на Северном месторождении на шельфе Персидского залива.

Для сравнения, самые большие запасы нефти в мире были обнаружены в Венесуэле. Речь идет о более 300 миллиардах баррелей нефти. В первую пятерку по резервам черного золота также входят Саудовская Аравия, Иран, Канада и Ирак.