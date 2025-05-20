Яка країна займає перше місце за запасами природного газу

Світовим лідером за запасами газу називають Росію. Резерви природного газу в країні оцінюють в 38 трильйонів кубометрів. В Росії зосереджені 19% запасів природного газу у світі, пише 24 Канал з посиланням на OilPrice.



Найбагатшим регіоном на природний газ є Сибір, де зосереджено більшість родовищ. При цьому головним гравцем у секторі є державна компанія "Газпром", яка наразі управляє та експлуатує 70% запасів газу в Росії.

До трійки лідерів входять країни з Близького Сходу. Друге місце у рейтингу займає Іран, який має запаси газу в розмірі 32 трильйонів кубометрів. Це 16% світових резервів газу. Тоді як на третьому місці опинився Катар.

В Катарі зосереджені 12% світових резервів природного газу. Запаси газу в країні оцінили у 24,7 трильйона кубометрів. Більшість запасів газу розташовані на Північному родовищі на шельфі Перської затоки.

Для порівняння, найбільші запаси нафти у світі виявили у Венесуелі. Йдеться про понад 300 мільярдів барелів нафти. До першої п'ятірки за резервами чорного золота також входять Саудівська Аравія, Іран, Канада та Ірак.