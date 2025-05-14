Где можно покупать валюты: три варианта для украинцев

Иностранная валюта – это один из распространенных вариантов сбережений в Украине. Для этого нужно покупать валюту. Украинцы имеют несколько вариантов, которые имеют свои преимущества и недостатки.

Где можно покупать валюту

Украинцы имеют несколько вариантов для покупки иностранной валюты, например доллары или евро. Купить валюту можно с использованием как наличных, так и банковской карты, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Во-первых, иностранную валюту можно приобрести в банке. Однако стоит учитывать, что в банке может быть очередь, что потребует больше времени. Кроме того, в отделении кредитора может не быть необходимой суммы валюты. Чтобы избежать такой ситуации клиент может заказать нужную сумму в валюте заранее. Также для покупки валюты достаточно иметь достаточную сумму на карте. Ведь расплатиться за валюту реально и через терминал в кассе.

Важно! При покупке наличной валюты важно помнить о безопасности. В частности, важно проверять купюры на подлинность. Например, доллары США можно проверить по следующим признакам: номиналы, микропечать, защитная полоска и другие.

Второй вариант – это обменники, которые очень распространены в Украине. Поэтому, это удобная опция для многих. Однако очень важно проверить, имеет ли пункт обмена лицензию. Дело в том, что многие обменники работают нелегально, поэтому они могут продавать фальшивые купюры.

Еще одна опция – это покупка валюты онлайн. Этот способ стал доступен для украинцев в 2020 году. Фактически в онлайн банкинге каждый может открыть валютную карту и переводить на нее желаемые суммы с гривневой карты. Конвертация происходит автоматически по текущему курсу валют в банке.