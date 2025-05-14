Цены на российскую нефть продолжают падать

Цены на российскую нефть демонстрируют отрицательную динамику на рынке пятую неделю подряд. На фоне этого стоимость поставок сырья упала до самого низкого уровня за 2 года, информирует 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Такая ситуация создает серьезную проблему для России.

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Ключевые бренды российской нефти, которые отгружают с Балтийского, Черного и Тихоокеанского побережья, торгуются ниже 50 долларов за баррель:

Нефть Urals в Балтийском регионе упала в цене до 48,50 долларов за баррель;

В портах у Черного моря эта нефть стоит 49,20 долларов за баррель;

Тогда как тихоокеанский сорт нефти ESPO торгуется на уровне 53,90 доллара за баррель.

К теме! Китай с начала года увеличил объемы импорта нефти. Страна активно работает над увеличением запасов нефти. Из-за этого Китай скупает нефть из России и Ирана. Эти страны предлагали значительные скидки на сырье.

Существенная часть российского бюджета приходится именно на доходы от продажи нефти. В связи с падением цен нефтяные доходы страны остаются на минимальном уровне. Ситуацию не меняет даже увеличение экспорта. В частности, за 4 недели до 11 мая, стоимость поставок нефти составила примерно 4,09 миллиарда долларов. Это самый низкий показатель с апреля 2023 года.

Всего за неделю выручка от экспорта нефти выросла на 2%. Россия за этот период заработала 1,23 миллиарда долларов. Средняя оценочная выручка России за 4 недели достигла отметки на уровне 1,27 миллиарда долларов. Этот показатель удерживается возле минимумов за два года.