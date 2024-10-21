Позаботьтесь о безопасности уже сейчас: где лучше не хранить собственные деньги

Выбор места для хранения собственных хранилищ – это решение, которое влияет на их безопасность. На сегодня существует немало вариантов, которые доступны почти всем, но не все они одинаково надежны. В частности, существуют места, где лучше не держать свои деньги.

Где не стоит хранить собственные деньги

Один из самых распространенных вариантов хранения денег – это дом. Однако этот выбор всегда связан с рисками: кража, пожара или другие форс-мажоры, информирует 24 Канал.

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Кроме того, не стоит выбирать для хранения собственных денег автомобиль. Это достаточно легкая мишень для воров. К тому же машины также не застрахованы от различных непредвиденных ситуаций: аварий, стихийного бедствия и тому подобное. Также следует избегать хранения значительных сумм денег на работе, даже если кажется, что там можно найти удачное место.

К теме! Благодаря опросу Rakuten Viber, результаты которого обнародовали летом 2024 года, известно, что 53% респондентов хранят свои накопления в наличных деньгах. Как правило, эти средства они хранят дома. Счета в банках выбирают 10% участников опроса, а еще 5% имеют открытые депозиты.

В то же время существует несколько простых правил, которые помогут дополнительно позаботиться о безопасности собственных сбережений: