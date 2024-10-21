Подбайте про безпеку вже зараз: де краще не зберігати власні гроші

Вибір місця для зберігання власних збережень – це рішення, яке впливає на їхню безпеку. На сьогодні існує чимало варіантів, які доступні майже всім, але не всі вони однаково надійні. Зокрема, існують місця, де краще не тримати свої гроші.

Де не варто зберігати власні гроші

Один із найпоширеніших варіантів зберігання грошей – це дім. Проте цей вибір завжди пов'язаний з ризиками: крадіжка, пожежі або інші форс-мажори, інформує 24 Канал.

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Крім того, не варто обирати для зберігання власних грошей автомобіль. Це досить легка мішень для злодіїв. До того ж автівки також не застраховані від різних непередбачуваних ситуацій: аварій, стихійного лиха тощо. Також варто уникати зберігання значних сум грошей на роботі, навіть якщо здається, що там можна знайти вдале місце.

До теми! Завдяки опитуванню Rakuten Viber, результати якого оприлюднили влітку 2024 року, відомо, що 53% респондентів зберігають свої накопичення у готівці. Як правило, ці кошти вони зберігають вдома. Рахунки у банках обирають 10% учасників опитування, а ще 5% мають відкриті депозити.

Водночас існує кілька простих правил, які допоможуть додатково подбати про безпеку власних збережень: