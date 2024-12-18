Акции "Газпрома" резко обвалились на рынке

Во вторник, 17 декабря, ценные бумаги "Газпрома" обвалились до минимального уровня с 2008 года, когда мир всколыхнул глобальный финансовый кризис. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Акции "Газпрома" начали падать около недели назад. Их обесценивание спровоцировали заявления Еврокомиссии о том, что Евросоюз готов к прекращению транзита российского газа. Более того, они ожидают, что это не слишком повлияет на цены. Кроме того, в ЕС добавили, что они имеют альтернативные источники поставок.

К теме! Уменьшение объемов экспорта газа также привело к потере прибыли "Газпромом". Российская компания потеряла более 80% европейского рынка по сравнению с 2021 годом. Известно, что объемы поставок упали до 28 миллиардов кубометров. Такой показатель фиксировали во второй половине 1970-х годов.

Акции российской газодобывающей компании упали до 106,1 рубля за штуку, упав в цене на 2,4%. В целом с начала 2024 года ценные бумаги потеряли в цене 33,5%.

На момент создания этого материала, акции "Газпрома" торгуются на уровне 105,82 рубля за штуку. Ценные бумаги во время сегодняшних торгов упали в цене на 1,51%, по данным Investing.com.