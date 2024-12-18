Ситуация на рынке валют

Во время торгов в среду, 18 декабря, доллар США демонстрирует устойчивость на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Доллар ждет результатов заседания Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Напомним, что американский регулятор должен объявить о своем решении позже в этот же день. Рынок ожидает, что центральный банк США снизит ставку на 25 базисных пунктов. Если так произойдет, то это будет третье снижение ставки в 2024 году.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,07;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США сейчас колеблется на уровне 106,9. Днем ранее доллар подорожал до самого высокого уровня с 26 ноября. Тогда этот показатель торговался на уровне 107,18.