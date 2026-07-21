Фунт стерлингов укрепил свои позиции
Сначала инвесторы негативно отреагировали на первые заявления Бернема, поэтому стоимость государственных облигаций выросла, а национальная валюта ослабла, пишет Reuters. Однако уже во вторник, 21 июля, ситуация несколько стабилизировалась, в частности:
- доходность десятилетних британских государственных облигаций снизилась на один базисный пункт – до 5,025%;
- фунт стерлингов укрепился на 0,15% по отношению к американской валюте – до 1,3451 доллара США, а также прибавил 0,08% по отношению к евро.
Теперь Хили придется искать новые источники финансирования для инвестиций в ключевые сферы, прежде всего в оборону, одновременно ускоряя экономический рост, сокращая расходы на социальное обеспечение и соблюдая бюджетные правила, которые новый премьер пообещал не нарушать.
Неожиданное назначение Джона Гила на пост министра финансов положило конец спекуляциям о том, что займет эту должность, а неопределенность вокруг британских государственных облигаций сместилась с политической плоскости в сферу экономической политики,
– сказал стратег Citi Джейми Сирл.
Отметим, что без стабилизации рынка гособлигаций британская валюта вряд ли сможет полностью восстановить свой восходящий тренд.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Напомним, по официальному курсу Нацбанка по состоянию на 21 июля, фунт стерлингов в Украине стоит 60,18 гривны, тогда как евро – 51,09 гривны, а доллар – 44,70 гривны. Однако для обычных граждан иностранная наличность в обменных пунктах обойдется в несколько иную цену.