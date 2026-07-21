Фунт стерлингов укрепил свои позиции

Сначала инвесторы негативно отреагировали на первые заявления Бернема, поэтому стоимость государственных облигаций выросла, а национальная валюта ослабла, пишет Reuters. Однако уже во вторник, 21 июля, ситуация несколько стабилизировалась, в частности:

доходность десятилетних британских государственных облигаций снизилась на один базисный пункт – до 5,025%;

фунт стерлингов укрепился на 0,15% по отношению к американской валюте – до 1,3451 доллара США, а также прибавил 0,08% по отношению к евро.

Теперь Хили придется искать новые источники финансирования для инвестиций в ключевые сферы, прежде всего в оборону, одновременно ускоряя экономический рост, сокращая расходы на социальное обеспечение и соблюдая бюджетные правила, которые новый премьер пообещал не нарушать.

Неожиданное назначение Джона Гила на пост министра финансов положило конец спекуляциям о том, что займет эту должность, а неопределенность вокруг британских государственных облигаций сместилась с политической плоскости в сферу экономической политики,

– сказал стратег Citi Джейми Сирл.

Отметим, что без стабилизации рынка гособлигаций британская валюта вряд ли сможет полностью восстановить свой восходящий тренд.

Напомним, по официальному курсу Нацбанка по состоянию на 21 июля, фунт стерлингов в Украине стоит 60,18 гривны, тогда как евро – 51,09 гривны, а доллар – 44,70 гривны. Однако для обычных граждан иностранная наличность в обменных пунктах обойдется в несколько иную цену.