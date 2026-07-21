Фунт стерлінгів зміцнив позиції

Спершу інвестори негативно відреагували на перші заяви Бернема, через що вартість державних запозичень зросла, а національна валюта послабилася, пише Reuters. Однак уже у вівторок, 21 липня, ситуація дещо стабілізувалася, зокрема:

дохідність десятирічних британських державних облігацій знизилася на один базисний пункт – до 5,025%;

фунт стерлінгів зміцнився на 0,15% щодо американської валюти – до 1,3451 долара США, а також додав 0,08% щодо євро.

Тепер Гілі доведеться шукати нові джерела фінансування для інвестицій у ключові сфери, насамперед оборону, водночас прискорюючи економічне зростання, скорочуючи витрати на соціальне забезпечення та дотримуючись бюджетних правил, які пообіцяв не порушувати новий прем'єр.

Несподіване призначення Джона Гілі канцлером скарбниці поклало край спекуляціям щодо того, хто обійме цю посаду, а невизначеність навколо британських державних облігацій змістилася з політичної площини до економічної політики,

– зазначив стратег Citi Джеймі Сірл.

Зауважимо, що без стабілізації ринку держоблігацій британська валюта навряд зможе повністю відновити свій висхідний тренд.

Нагадаємо, за офіційним курсом Нацбанку станом на 21 липня, фунт стерлінгів в Україні коштує 60,18 гривні, тоді як євро – 51,09 гривні, а долар – 44,70 гривні. Однак для звичайних громадян іноземна готівка в обмінниках обійдеться в дещо іншу ціну.