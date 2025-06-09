Фондовый рынок США на пути к новым рекордам

Акции на американской бирже выросли после резкого обвала в апреле. Это было связано с опасениями относительно экономических последствий таможенной политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, акции, которые входят в индекс S&P 500, завершили торги в пятницу, 6 июня, пересекая отметку в 6000 пунктов. Такой результат зафиксировали впервые с конца февраля. Более того, этот результат поддержал ежемесячный отчёт о занятости в США. Эти данные успокоили опасения относительно перспектив американской экономики.

Кроме того, восстановление на фондовом рынке США подталкивают топовые индексы к рекордным уровням. В то же время новые экономические данные и события в торговой и фискальной политике тестируют рынок на то, получат ли ценные бумаги дополнительный толчок к росту.

Сейчас неопределенность на рынке связана с тем, что США, которые являются крупнейшей экономикой мира, адаптируется к изменениям в торговле. Напомним, что Трамп смягчил определенные пошлины после так называемого "Дня освобождения", который спровоцировал обвал фондового рынка США. При этом инвесторы ждут, как другие тарифы могут повлиять на экономику.

Кроме того, инвесторы остерегаются всплеска инфляции. Добавляют, что отчет об инфляции, который опубликуют накануне заседанием Федеральной резервной системы США, которое пройдет 17 – 18 июня. Прогнозируют, что регулятор оставит процентные ставки без изменений. При этом трейдеры считают, что в 2025 году ФРС США еще дважды снизит ставки.