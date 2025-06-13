Важный человек в команде Трампа набросился с критикой на центробанк США

Администрация Дональда Трампа усиливает давление на центральный банк США –Федеральную резервную систему. На этот раз тревожное заявление сделал Джей Ди Вэнс.

Команда Трампа усиливает давление на центральный банк США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вслед за Дональдом Трампом публично раскритиковал Федеральный резерв. В частности, он заявил, что отказ регулятора снижать процентные ставки – это монетарная недобросовестность, пишет 24 Канал со ссылкой на Bussines Insider.

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Вэнс начал критиковать деятельность ФРС США почти сразу после публикации последних данных об инфляции:

В частности, базовая инфляция – показатель роста цен, который не учитывает волатильные цены на продукты и энергоносители – выросла на 0,1% в мае;

Тогда как общая инфляция остановилась на уровне 2,4%, что меньше, чем ожидали эксперты.

Напомним, что Трамп неоднократно критиковал ФРС и требовал снизить процентные ставки немедленно. Тогда как регулятор отмечает, что осторожно подходит к этому вопросу, поскольку стремился получить больше информации о влиянии тарифов Трампа на экономику.

Более того, Трамп недавно заявил, что решение о новом главе Федерального резерва примут в ближайшее время. Он даже добавил, что хороший глава ФРС снизит процентные ставки. Сейчас одним из главных претендентов на должность главы американского центрального банка называют Кевина Уорша. Он возглавлял ФРС США с 2006 по 2011 годы.

К теме! По состоянию на июнь 2025 года действующим главой Федерального резерва является Джером Пауэлл. Он занимает эту должность с февраля 2018 года, согласно данным на официальном сайте регулятора. Это второй срок Пауэлла в должности, который начался в 2022 году. Один срок глава ФРС длится 4 года.