Команда Трампа посилює тиск на центральний банк США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс слідом за Дональдом Трампом публічно розкритикував Федеральний резерв. Зокрема, він заявив, що відмова регулятора знижувати процентні ставки – це монетарна недобросовісність, пише 24 Канал з посиланням на Bussines Insider.

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Венс почав критикувати діяльність ФРС США майже відразу після публікації останніх даних про інфляцію:

Зокрема, базова інфляція – показник зростання цін, який не враховує волатильні ціни на продукти та енергоносії – зросла на 0,1% у травні;

Тоді як загальна інфляція зупинилася на рівні 2,4%, що менше, ніж очікували експерти.

Нагадаємо, що Трамп неодноразово критикував ФРС та вимагав знизити процентні ставки негайно. Тоді як регулятор наголошує, що обережно підходить до цього питання, оскільки прагнув отримати більше інформації про вплив тарифів Трампа на економіку.

Ба більше, Трамп нещодавно заявив, що рішення про нового очільника Федерального резерву ухвалять найближчим часом. Він навіть додав, що хороший глава ФРС знизить процентні ставки. Наразі одним із головних претендентів на посаду глави американського центрального банку називають Кевіна Уорша. Він очолював ФРС США з 2006 по 2011 роки.

До теми! Станом на червень 2025 року чинним очільником Федерального резерву є Джером Пауелл. Він обіймає цю посаду з лютого 2018 року, згідно з даними на офіційному сайті регулятора. Це другий термін Пауелла посаді, який почався у 2022 році. Один термін глава ФРС триває 4 роки.