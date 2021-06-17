Банкир должен работодателю тысячи долларов, когда его миллионный бонус "тает": что случилось

Банкир из Парижа, который уволился с Mediobanca SpA's Messier Maris & Associes, получив выплату от компании в размере 1,6 миллиона долларов. Он сумел убедить суд, что отношение работодателя к нему было несправедливым. Это было в 2018 году. Однако, через несколько лет в этой истории произошел новый поворот.

На прошлой неделе французский суд завершил многолетний процесс по этому делу. В результате Лоран Азоу потерял почти все вознаграждение. Более того он даже задолжал компании тысячи долларов, поскольку он не отработал обязательный трехмесячный срок перед увольнением.

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Решение суда

Суд решил, что постепенное про прекращение выплаты гарантированного бонуса было оправданным, поскольку банкир получил 1,3 миллиона долларов в 2015 году и примерно 200 тысяч долларов годом ранее.

Нарушение работодателя, кажется, были недостаточно серьезными, чтобы помешать выполнению трудового договора,

– говорится в постановлении апелляционного суда Парижа.

Суд обязал 43-летнего банкира выплатить более 65 тысяч долларов Mediobanca SpA's Messier Maris & Associes, поскольку он не отработал положенный срок по условиям трудового договора.

Банкир задолжал бывшему работодателю тысячи долларов / Фото Unsplash

С чего все началось

Юридическая сага пролила свет на французскую норму, которая называется "приз". Ее часто используют банкиры и другие работники, заявляя, что они были вынуждены уволиться из-за ужасного поведения их работодателя. Фактически они могут уйти, обвинив своего руководителя в этом, а впоследствии отсудить у работодателя компенсацию за несправедливое увольнение. По условиям этой нормы работники могут расторгнуть трудовой договор, если руководство осуществляет "достаточно серьезные нарушения".

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Лоран Азоу присоединился к Mediobanca SpA's Messier Maris & Associes в 2011 году и возглавил созданную группу для телекоммуникаций, медиа и технологий. За четыре года он получил чуть больше чем 2 миллиона долларов в рамках программы гарантированных бонусов. Денежное вознаграждение – это гарантия достойной заработной платы для банкира, ведь он привел новых клиентов после того, как оставил прежнее место работы.