Минулого тижня французький суд завершив багаторічний процес у цій справі. У результаті Лоран Азоу втратив майже всю винагороду. Ба більше він навіть заборгував компанії тисячі доларів, оскільки він не відпрацював обов'язковий тримісячний термін перед звільненням.

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Рішення суду

Суд вирішив, що поступове припинення виплати гарантованого бонусу було виправданим, оскільки банкір отримав 1,3 мільйона доларів у 2015 році та приблизно 200 тисяч доларів роком раніше.

Порушення роботодавця, здається, були недостатньо серйозними, щоб перешкодити виконанню трудового договору,

– йдеться у постанові апеляційного суду Парижа.

Суд зобов'язав 43-річного банкіра виплатити понад 65 тисяч доларів Mediobanca SpA’s Messier Maris & Associes, оскільки він не відпрацював визначений термін за умовами трудового договору.

Банкір заборгував колишньому роботодавцю тисячі доларів / Фото Unsplash

З чого все почалося

Юридична сага пролила світло на французьку норму, яка називається "приз". Її часто використовують банкіри та інші працівники, заявляючи, що вони були вимушені звільнитися через жахливу поведінку їхнього роботодавця. Фактично вони можуть звільнитися, звинувативши свого керівника у цьому, а згодом відсудити у роботодавця компенсацію за несправедливі звільнення. За умовами цього положення працівники можуть розірвати трудовий договір, якщо керівництво здійснює "досить серйозні порушення".

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Лоран Азоу приєднався до Mediobanca SpA’s Messier Maris & Associes у 2011 році та очолив створену групу для телекомунікацій, медіа та технологій. За чотири роки він отримав трохи більше ніж 2 мільйони доларів у рамках програми гарантованих бонусів. Грошова винагорода – це гарантія гідної заробітної плати для банкіра, адже він привів нових клієнтів після того, як залишив попереднє місце роботи.

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