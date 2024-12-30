Фондовый рынок Франции фиксирует серьезные потери

Акции французских компаний на пути к худшему годовому результату со времен экономического кризиса в Еврозоне, который возник в 2009 году. На фондовый рынок Франции влияют несколько факторов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Индекс Cac 40 в 2024 году упал на 3%. Для сравнения, общерегиональный Индекс Stoxx Europe 600 за аналогичный период вырос на 6%.

К теме! На ценные бумаги на фондовом рынке Франции давят опасения инвесторов относительно тарифов со стороны США, политическая неопределенность и низкий уровень спроса на товары роскоши.

Добавим, что люксовые бренды теряют прибыли из-за слабых показателей на ключевом экспортном рынке. Речь идет о Китае, который сталкивается с рядом экономических вызовов. Кроме того, на фондовый рынок давит ослабление внутренней экономики.