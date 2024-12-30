Что происходит на мировом рынке нефти

В понедельник, 30 декабря, эталонные бренды нефти растут на рынке во время торгов после праздников. В то же время трейдеры ожидают важные данные из двух крупнейших экономик мира Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о данных о состоянии экономик США и Китая, которые должны обнародовать позже на этой неделе. Стоит понимать, что эти страны являются крупнейшими потребителями нефти в мире.

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Сколько стоит 1 баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 5 центов во время торгов. Сырье торгуется на уровне 74,22 доллара за баррель. В то же время контракты на март, которыми торгуют активнее на рынке, прибавили в цене 3 цента до 73,82 доллара за баррель. Нефть WTI подорожала на 3 цента. Фьючерсы на американскую нефть стоят 70,63 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: