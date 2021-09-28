Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира: кто в топе

Журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых людей мира. Этот список возглавил глава SpaceX и Tesla американец Илон Маск.

Состояние Маска оценивается в 203,4 миллиарда долларов. Основатель Amazon Джефф Безос беднее его на 5,7 миллиарда долларов.

Интересно 10 самых богатых людей мира моментально потеряли более 26 миллиардов долларов: кто возглавил антирейтинг

Список самых богатых людей мира

Илон Маск – 203,4 миллиарда долларов;

Джефф Безос – 197,7 миллиарда долларов;

французский бизнесмен Бернар Арно, которому принадлежит контрольный пакет акций компании LVMN, – 176,3 миллиарда долларов;

основатель Microsoft Билл Гейтс – 131,1 миллиарда долларов;

основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг – 126,4 миллиарда долларов;

соучредитель компании "Google" Ларри Пейдж – 120,7 миллиарда долларов;

основатель и глава корпорации Oracle – 119,6 миллиарда долларов;

сооснователь компании "Google" Сергей Брин – 116,3 миллиона долларов;

американский инвестор Уоррен Баффет – 101,5 миллиарда долларов;

индийский бизнесмен Мукеш Амбани – 98,5 миллиарда долларов.

Заметим, 27 сентября доходы Илона Маска выросли на 3,8 миллиарда долларов. Так основатель Tesla стал третьим человеком, чьи доходы превысили отметку в 200 миллиардов в рейтинг Forbes.

Женщины в списке богачей

Интересно, что в десятке самых богатых людей мира есть только мужчины. Первая женщина оказалась лишь на 13 месте. Это 68-летняя глава холдинга "L'Oreal" Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценили в 84,7 миллиарда долларов.

Следующая женщина после нее оказалась на 17 ступени – Элис Уолсон. Доходы дочери основателя корпорации Walmart составляют 65,3 миллиарда долларов.