Forbes назвал самых богатых криптомиллиардеров США: имена и капиталы
Источник:Forbes
Криптовалюты – это важный инструмент для нового поколения богачей. Впервые издание Forbes внесло в список 400 самых богатых людей США 7 миллиардеров, которые заработали свое состояние именно благодаря цифровым валютам.
6 из 7 криптомиллиардеров попали в рейтинг Forbes впервые. Их общее состояние оценивается в 55,1 миллиарда долларов. Увеличение количества криптовалютных миллиардеров – это результат беспрецедентного интереса к этой сфере. С момента выхода прошлогоднего рейтинга стоимость цифровых монет существенно возросла:
- Биткоин – с 10 128 до почти 52 тысяч долларов за монету;
- Ethereum – вторая по популярности криптовалюта в мире подорожала почти на 1000%.
- Общая рыночная капитализация крипторынка в мае взлетела до 2,4 триллиона долларов.
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Сэм Банкмен-Фрид
29-летний основатель и генеральный директор биржи криптовалют FTX обладает самым большим капиталом среди всех криптомиллиардеров. Forbes оценивает его состояние в 22,5 миллиарда долларов. Его капитал вырос почти вдвое после того, как компания FTX заключила соглашение на 900 миллионов долларов.
Брайан Армстронг
Американский бизнесмен и основатель крупнейшей криптоплатформы в США Coinbase попал в перечень 400 самых богатых людей Америки с капиталом в размере 11,5 миллиарда долларов. Его состояние стремительно увеличиваются после феноменального дебюта компании на бирже. Армстронгу принадлежит 19% акций Coinbase.
7 криптомиллиардеров вошли в рейтинг Forbes / Фото Unsplash
Крис Ларсен
Соучредитель и генеральный директор компании Ripple – единственный ветеран этого рейтинга. Forbes оценивает капитал бизнесмена в 6 миллиардов долларов. За год его состояние увеличилось на 3,3 миллиарда долларов в фоне взлета токена XRP.
Кэмерон Винклевосс и Тайлер Винклевосс
Братья-близнецы Винклевоссы являются учредителями криптовалютной биржи Geminі. Каждый из них обладает капиталом в размере 4,3 миллиарда долларов.
7 криптомиллиардеров вошли в рейтинг Forbes / Фото Unsplash
Фред Ерсем
Ерсем вместе с Армстронгом создал криптоплатформу Coinbase в 2012 году. Бизнесмен покинул компанию в 2017 году, однако сохранил за собой место в совете правления. Кроме того, он возглавляет инвестиционную фирму Paradigm, которая специализируется на криптовалютах. Его состояние оценили в 3,5 миллиарда долларов.
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Джед МакКалеб
Американский программист и предприниматель является одним из основателей техническим директором компании Stellar. Он был одним из пионеров в области блокчейна и помог создать три известные компании, связанные с криптовалютами. В частности, МакКалеб –соучредитель Ripple и Mt. Gox. Большая часть его состояния – 3 миллиарда долларов –приходится на его долю XRP, которая принадлежит ему в качестве соучредителя Ripple.