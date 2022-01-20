На фоне экономического кризиса: Эрдоган встретился с лидером Сальвадора, поддерживающим биткоин

20 января 2022 , 22:32
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Источник:

Wall Street Journal

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим коллегой из Сальвадора. Интересно, что это первая страна в мире, признавшая биткоин официальным средством платежа.

В то же время, центральный банк Турции отказался повышать процентные ставки, что, вероятно, мало поможет остановить валютный кризис в стране.

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Встреча лидеров Турции и Сальвадора

Последние несколько лет власти Турции критически относились к криптовалютам, однако аналитики ожидают, что лидер Сальвадора Найиб Букеле во время этой встречи выступит "за" использование цифровых денег. Особенно если учесть, что главы государств встретились в достаточно непростой период для экономики Турции. В прошлом году турецкая лира обвалилась на 40% по отношению к доллару.

Эрдоган является сторонником непопулярной стратегии стимулирования экономического роста, заключающейся в снижении процентной ставки. Политик уволил почти всех высокопоставленных турецких чиновников, выступавших против этой идеи. Снижение ставок в прошлом году способствовало развитию инфляции. На фоне этого жители Турции стали обращать все больше внимания на цифровые деньги, пишет BusinessHala. Позже власти страны вообще запретили платежи с использованием цифровых валют.

Встреча лидеров Турции и Сальвадора / Фото Getty Images

К теме: Найиб Букеле прибыл в Турцию с официальным визитом. Президенты провели двустороннюю встречу в Анкаре вечером 20 января, а позже провели переговоры с участием своих делегаций. Главная цель – обсудить пути улучшения двусторонних политических, экономических и социальных связей, пишет Daily News.

Сальвадор выбрал другой путь и признал биткоин официальным средством платежа на уровне с долларом США. Президент Найиб Букеле является одним из самых ярких поклонников цифровой монеты. Центрально американская страна планирует выпустить облигации, обеспеченные биткоинами, на 1 миллиард долларов.

Турки и иностранные инвесторы внимательно следят за ходом событий и не означает ли эта встреча смену во взглядах Турции по поводу криптовалют даже несмотря на недавний обвал биткоина. В частности, консультант турецкой биржи криптовалют Paribu Туран Серт считает, что лидер Сальвадора очень вероятно поднимет этот вопрос на встрече. Однако, по его мнению, это вряд ли повлияет на мнение турецкой администрации.

Автор: Віта Свірневська