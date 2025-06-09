Мировые цены на нефть сегодня

В понедельник, 9 июня, цены на нефть падают на фоне важных новостей о Китае. В то же время обесценивание нефти было ограничено, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть падают на фоне слабых данных из Китая. В то же время эталонные бренды нефти удержали большую часть прибыли на прошлой неделе, поскольку инвесторы ожидали торговых переговоров между США и Китаем в Лондоне.

Они делали ставку на то, что соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира может улучшить перспективы мировой экономики и повысить спрос на топливо. Напомним, что первый этап торговых переговоров между представителями крупнейших экономик мира прошел в первой половине мая.

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Цена нефти Brent упала на 18 центов или на 0,27%. Сорт нефти торгуется на уровне 66,29 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate потеряла в цене 15 центов или 0,23%. Американская нефть сейчас стоит 64,43 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: