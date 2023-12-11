Что происходит с фондовым рынком

Общая рыночная капитализация компаний, находящихся на индийской фондовой бирже NSE, составила 3,7 триллиона долларов на конец октября, что почти равняется 3,9 триллиона Гонконгской фондовой биржи.

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Индийские акции растут и дальше благодаря устойчивым прибылям и оптимистическим прогнозам роста, что создает для Индии возможность стать седьмой по размеру фондовой биржей в мире, после рынков США, Китая, ЕС и Японии.

Тем временем курсы акций в Гонконге уменьшились из-за замедления экономики Китая.

Индекс Nifty 50 крупных компаний в Индии вырос на 8,1% за последний месяц, достигая рекордных показателей на этой неделе. В то же время индекс Hang Seng в Гонконге упал на 6,7% в течение того же периода из-за кризиса ликвидности в секторе недвижимости и низкого доверия инвесторов и потребителей.

В последнее десятилетие фондовые индексы Индии и Китая менялись почти "нога в ногу" в рамках всеобщей истории рынков. Разногласия между ними начали проявляться на протяжении последних трех лет.

Тенденции экономики Индии

По данным МВФ, в этом году индийская экономика развивается быстрее всего, а в текущем году ее темпы вырастут на 6,3 процента по сравнению с 5 процентами Китая.

Высокий уровень потребления в Индии привлекает инвесторов, что указывает на увеличение расходов зажиточных индейцев на недвижимость, предметы роскоши и товары высшего класса, а также рост государственных капитальных затрат на инфраструктуру.

Интересно ! Индия также выигрывает от стратегии "Китай плюс один", когда компании пересматривают свои цепи поставок, уклоняясь от зависимости от Китая.

Добавляется, что рост цен на индийские акции в течение большей части этого года был обусловлен в основном внутренними, а не внешними финансовыми потоками. Иностранные инвесторы сейчас активно приобретут индийские акции, после того как в сентябре и октябре они оказались их чистыми продавцами.