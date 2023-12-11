Що відбувається з фондовим ринком

Загальна ринкова капіталізація компаній, що знаходяться на індійській фондовій біржі NSE, становила 3,7 трильйона доларів на кінець жовтня, що майже прирівнюється до 3,9 трильйона Гонконзької фондової біржі.

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Індійські акції зростають і надалі завдяки стійким прибуткам та оптимістичним прогнозам зростання, що створює для Індії можливість стати сьомою за розміром фондовою біржею у світі, після ринків США, Китаю, ЄС і Японії.

Тим часом курси акцій в Гонконгу зменшилися через сповільнення економіки Китаю.

Індекс Nifty 50 великих компаній в Індії зріс на 8,1% за останній місяць, досягаючи рекордних показників на цьому тижні. Водночас індекс Hang Seng в Гонконзі впав на 6,7% протягом того ж періоду через кризу ліквідності в секторі нерухомості та низьку довіру інвесторів і споживачів.

За останнє десятиліття фондові індекси Індії та Китаю змінювалися майже "нога в ногу" в межах загальної історії ринків. Розбіжності між ними почали проявлятися впродовж останніх трьох років.

Тенденції економіки Індії

За даними МВФ, цього року індійська економіка розвивається найшвидше, а цього року її темпи зростуть на 6,3 відсотка порівняно з 5 відсотками Китаю.

Високий рівень споживання в Індії приваблює інвесторів, що вказує на збільшення витрат заможних індійців на нерухомість, предмети розкоші та товари вищого класу, а також на зростання державних капітальних витрат на інфраструктуру.

Цікаво! Індія також виграє від стратегії "Китай плюс один", коли компанії переглядають свої ланцюги постачань, ухиляючись від залежності від Китаю.

Додається, що зростання цін на індійські акції протягом більшої частини цього року було зумовлене в основному внутрішніми, а не зовнішніми фінансовими потоками. Іноземні інвестори зараз активно придбають індійські акції, після того, як у вересні та жовтні вони виявились їх чистими продавцями.