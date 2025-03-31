Деньги теряют все: как мировые биржи реагируют на план Трампа, который может спровоцировать новую войну

Турбулентность на мировых фондовых рынках продолжается. Биржи реагируют на сигналы из крупнейшей экономики мира США.

Как фондовые биржи мира реагируют на сигналы из США

В понедельник, 31 марта, мировые биржи фиксируют потери. На динамику на фондовых рынках влияют намерения президента США Дональда Трампа, пишет 24 Канал со ссылкой на FT. Речь идет о новых пошлинах, которые Трамп может ввести в начале апреля.

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Дональд Трамп заявил, что тарифы США фактически охватят все страны, что провоцирует беспокойство относительно глобальной торговой войны и рецессии. Известно, что президент США должен получить рекомендации по тарифам во вторник и объявить начальные уровни в среду.

По словам главного экономиста в Forvis Mazars, команда Трампа продемонстрировала, что не стоит ожидать от нее последовательного подхода, а это то, что пугает рынки больше всего. Ведь непостоянство порождает неопределенность, которую ненавидят мировые биржи, сообщает Reuters.

К теме! Негативный эффект пошлин Трампа на фондовый рынок уже давно заметен. Только за один день тарифов фондовый рынок США потерял 3,6 триллиона долларов

Фондовые биржи мира

Особое внимание Трамп уделил Азии. Президент США обвинил страны Азии в нечестных торговых практиках. На этом фоне японские индексы Topix и Nikkei 225 обвалились на 3,3% и 3,9% соответственно. Похожую динамику фиксируют тайваньские компании. Индекс Taiex потерял в цене 4,2%. Индекс Kospi, в который входят акции южнокорейских компаний, обвалился на 3%, а гонконгский Hang Seng – на 1,6%.

Обвал не обошел ни рынки Европы, ни США. Для примера, европейские акции в Stoxx 600 упали на 1% до самого низкого уровня за почти 8 недель. Обесценивание на фондовых рынках Германии, Франции и Великобритании колеблется от 0,8% до 1%. Потери на фондовом рынке США: