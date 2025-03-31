Россия организовала схему с фальшивыми документами для экспорта нефти

Россия придумала схему с поддельными страховыми сертификатами для экспорта своей нефти. Благодаря фальшивым страховкам танкеры теневого флота России без проблем проходили через воды НАТО в Балтийском море, пишет 24 Канал со ссылкой на расследовании Danwatch и NRK.

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Во время расследования выяснили, что по крайней мере 76 российских танкеров имели фальшивые страховые сертификаты от подставной компании Ro Marine. В фальшивых документах указывали, что это норвежская компания. Однако на самом деле она принадлежала гражданину России.

Экспорт нефти из России через Балтийское море / Скриншот с Google Maps

Важно! В Норвегии уже начали расследование относительно возможного обхода санкций против России. Правоохранители уже предъявили обвинения гражданину России, болгарскому соучредителю компании и двум норвежским предпринимателям.

Стоит добавить, что журналисты обнаружили, что компания Ro Marine не проводила никаких финансовых операций, а также имела только одного работника с гражданством Болгарии. Более того, компания использовала поддельную лицензию Норвежского управления финансового надзора (FSA).

Так называемая компания успела оформить поддельные страховые сертификаты для 255 судов. Кроме того, после разоблачения фирма даже успела добавить новое судно в реестр. Благодаря фальшивым документам 8 российских танкеров без проблем проходили через Финский залив.

Обратите внимание! В ГУР сообщили, что теневой флот России насчитывает, по меньшей мере, 387 танкеров. Преимущественно суда перевозят сырую нефть. Это примерно 78% грузов. Тогда как на нефтепродукты приходится 37% грузов.

Страны НАТО сейчас готовят план действий, чтобы совместно противостоять подобным схемам в будущем. В то же время эксперты отмечают, что махинации, о которых стало известно благодаря журналистам, ставят под угрозу международную систему безопасности морских перевозок. Еще одна серьезная проблема – это риск экологических катастроф.